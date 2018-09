Röttenbach schafft Platz für mehr Gewerbe

Da es in der Röttenbacher Mühlbergstraße und am Hang in der letzten Zeit zu insgesamt drei Wasserrohrbrüchen gekommen war, habe der Wasserzweckverband entschieden, dass es sinnvoll sei, den gesamten Leitungsstrang zu erneuern, statt die Leitung lediglich zwischen den Halterungen auszutauschen. Ab Mitte Oktober werden daher die Wasserrohre am Hang und in der Kapellenstraße ausgetauscht, informierte Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Dieser Teil der Maßnahme soll nach etwa acht Wochen Bauzeit erledigt sein. Anschließend wird ein Sanierungsasphalt auf der Straße aufgebracht. Die restliche Leitung in der Mühlbergstraße wird dann im kommenden Jahr ausgetauscht, kündigte Wahl an.

Im zweiten größeren Punkt der Tagesordnung ging es um das geplante Gewerbegebiet "Sandfeld III". Matthias Rühl vom Ingenieurbüro Stadt und Land aus Neustadt/Aisch erläuterte die Anmerkungen aus der Beteiligung der entsprechenden Stellen und die im Bebauungsplan berücksichtigten Änderungen. Vom Landratsamt über das Wasserwirtschaftsamt, Bayernwerk, Handwerkskammer bis hin zum Bund Naturschutz hatten die offiziellen Stellen ihre Stellungnahme abgegeben. Auch private Einwendungen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes wurden erörtert. Die Gemeinderäte stimmten dem Bebauungsplan zu, so dass mit der Erschließung des Gebietes begonnen werden kann.

Raab übernimmt den Tiefbau

Das Planungsbüro GBI unterbreitete den Vorschlag, die Firma Raab, die bereits auf dem Rathausplatz tätig ist, mit den Tiefbau- und Straßenbauarbeiten zu beauftragen. Die Angebotssumme in Höhe von 256 367,67 Euro basiert auf den Preisen, mit denen sich das Unternehmen vor einem Jahr für die Tief- und Straßenbauarbeiten beworben hatte. Der Bau der Wasserleitung kostet 37 089,49 Euro und wird separat durch den Wasserzweckverband beauftragt, informierte Bernd Ernst vom Ingenieurbüro GBI.

Auch hinsichtlich der Kanalsanierung empfahl Bernd Ernst den Gemeinderäten, den Auftrag an die Firma Dinger & Scheidel zu erweitern. Diese folgten einstimmig der Empfehlung. Zu diesem Thema sei noch eine Veranstaltung geplant, informierte Bürgermeister Ludwig Wahl die Gemeinderäte: "Das war auch der Wunsch des Rechnungsprüfungsausschusses." Das Datum hierfür werde später noch bekannt gegeben.

Bürgermeister Wahl erläuterte auch noch den Sachstand hinsichtlich der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes "Süd im Sand". Damit ein Röttenbacher Betrieb seine Arbeitsplätze erhalten und noch erweitern kann, soll das entsprechende Gewerbegebiet vergrößert werden. Gleichzeitig werden weitere ortsansässige Handwerksbetriebe dort einen Platz finden, versicherte Wahl. Da die SPD-Fraktion wissen wollte, ob der Boden für den Bau geeignet sei, wurden Schürfungen und Bohrungen durchgeführt, berichtete Wahl: "Mit dem Ergebnis: Der Boden ist für Gründungen und Bebauungen gut geeignet." Mit der Bauleit- und Erschließungsplanung beauftragten die Gemeinderäte das Büro GBI. Das Honorar richtet sich nach den geschätzten Baukosten und wird bei etwa 143 130 Euro liegen.