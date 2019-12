Rösler CeramTec spendet für die Kirchenrenovierung

Pralinen, Wein oder Kalender - dieser Tage trudeln überall die traditionellen Weihnachtsgeschenke ein. Die Firma Rösler CeramTec in Schauberg hat sich für ein anderes Geschenk entschieden: Statt der üblichen Weihnachtspräsente, die über viele Jahre an Geschäftspartner versandt wurden, spenden Firma und Familie Rösler 5000 Euro für die Renovierung der Kirche St. Nikolaus in Windheim.

"Wir haben uns heuer entschieden, unsere Dankbarkeit in Form eines finanziellen Bekenntnisses zu unserer Region zu zeigen. Denn auch ihr sind wir verbunden: Wir sind dankbar, hier im Frankenwald leben und produzieren zu können und vor allem dankbar für das Engagement unserer Mitarbeiter aus der Region. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Weihnachtsfest auf Präsente zu verzichten und stattdessen für die Renovierung unserer Heimatkirche St. Nikolaus in Windheim zu spenden", erklärte Geschäftsführer Johannes Rösler die Beweggründe.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Firma auf Weihnachtspräsente an Kunden verzichtet und für die Flutopfer in Kerala, der Heimat von Pfarrer Cyriac Chittukalam, gespendet. "In diesem Jahr haben wir dann unseren Pfarrer gefragt, wofür wir hier in der Region etwas Gutes tun könnten. Da der Eigenanteil der Pfarrei an der Renovierung der Kirche St. Nikolaus sehr hoch ist, sind wir überzeugt, dass die Spende dafür am besten angelegt ist", so Marietta Rösler.

Die Fertigstellung des eine Million Euro umfassenden Projekts ist für Ostern 2020 geplant. 25 Prozent der Gesamtkosten muss die Kirchenstiftung selbst aufbringen. Die Spende soll für die Restaurierung des Hauptaltars verwendet werden. red