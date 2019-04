Klaus-Peter Gäbelein Zahlreiche interessante Vorträge konnten die Zuhörer beim Heimatverein in den vergangenen Monaten hören, doch die vom Herzogenauracher Lokalmatador Heinz Wirth gehaltenen Ausführungen lockten nicht nur sehr viele Gäste in den vollbesetzten Konzertsaal der Musikschule. Der Vortrag war auch äußerst kurzweilig.

Heinz Wirth, viele Jahre Lehrkraft und Mitglied der Schulleitung am hiesigen Gymnasium, erwies sich bei seinem Referat mit dem Thema "Römisches Allerlei aus der Sicht eines Herzogenaurachers" als profunder Kenner der Weltstadt am Tiber. Mehrfach hat er mit seinen Kollegstufenschülern in Lateinleistungskursen die italienische Hauptstadt besucht und den Schülern die historischen und baulichen Besonderheiten nähergebracht.

Im Mittelpunkt von Wirths Ausführungen stand die Piazza Navonna im Herzen der "ewigen Stadt". Auf dem Boden eines ehemaligen antiken Stadions für Gladiatorenspiele und Wettkämpfe wurde im christlichen Mittelalter eine Kirche errichtet, und zwar an der Stelle, an der einst die heilige Agnes ihr Martyrium erlitten haben soll. Außerdem wurde hier am Ende einer römischen Wasserleitung der Vier-Ströme-Brunnen angelegt.

Hochwasser-Vergleich

Amüsant und ideenreich versetzte Heinz Wirth seine Zuhörer mit dem Vergleich der Piazza in die Herzogenauracher Innenstadt. Er verglich die Prachtallee mit der hiesigen Prachtstraße. Und da die römische Prachtstraße immer wieder vom Hochwasser heimgesucht wurde, lag die Parallele zu Herzogenaurach nahe, wo im Juli 1941 das Aurach-Hochwasser bis an die Treppe des Rathauses reichte. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen der Tiber- und der Aurachstadt hatte der Referent ausgemacht: Der römische Hochwasserdamm hat für ihn ein Herzogenauracher Gegenstück: die geplante neue Promenade entlang der Aurach. Fazit: Geschichte, wie sie Heinz Wirth präsentierte, kann lehrreich und unterhaltsam sein.