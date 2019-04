Römisches Allerlei: Vortrag von Heinz Wirth

Der Heimatverein Herzogenaurach lädt zu einem Vortrag am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr ein. Im Konzertsaal der Musikschule am Kirchenplatz wird Heimatvereinsmitglied Heinz Wirth zum Thema "Römisches Allerlei aus der Sicht eines Herzogenaurachers" sprechen. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. Heinz Wirth, viele Jahre Lateinlehrer und stellvertretender Direktor am Herzogenauracher Gymnasium, kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte im ehemaligen Mädchenschulhaus zurück, denn hier wurden die ersten Jahrgänge des hiesigen Gymnasiums unterrichtet. Zwischen 1985 und 1997 hat er fünf Leistungskurse des Gymnasiums nach Rom geführt und dort deren Interesse für die "ewige Stadt" gefördert. Für die Besucher des Vortrags hat er interessante Einblicke parat, die man nicht in gängigen Reiseführern nachlesen kann. gä