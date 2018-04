Rögner-Schützlinge mischen in Gelchsheim erfolgreich mit

Im unterfränkischen Gelchsheim nahe Würzburg haben in diesem Jahr erneut die fränkischen Meisterschaften und ein Nachwuchsturnier im Kickboxen stattgefunden - ein etwas kleineres Turnier, bei dem vor allem die neuen Kämpfer erste Wettkampferfahrung sammeln können. Erfolgreich vertreten war auch die Eberner Kampfsportschule Rögner.

Die Sportler konnten in Gelchsheim entweder als "Newcomer" oder "normal" starten. Gefragt waren die Disziplinen Kata-Formenlauf, Jiu Jitsu (Selbstverteidigung) und Kickboxen im "Pointfighting" und Leichtkontakt. Die Kampfsportschule Gelchsheim, die die Organisation des Turniers übernommen hatte, war mit knapp 60 angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern zufrieden.

Auch die Kampfsportschule Rögner aus Ebern nahm mit einigen Sportlern teil. In der Kategorie Formen präsentierte sich Walter Hegner aus Neustadt bei Coburg mit je einer Thai-Chi-Vorführung in der Kategorie mit Musik und mit Musik und Waffe (Stock). Er erreichte jeweils den ersten Platz.

Zum zweiten Mal dabei, um Wettkampfluft zu schnuppern und sich auszuprobieren, war Emma Einwag. Sie konnte ihren ersten Kampf gut meistern, schaffte insgesamt Bronze.

Im Leichtkontakt bis 55 kg startete Laura Klopf aus Zell am Ebersberg. Die 18-jährige erfahrene Wettkämpferin und letztjährige Vize-Weltmeisterin meisterte ihren Kampf souverän und errang den ersten Platz. Ebenfalls im Leichtkontakt, in der Kategorie bis 60 kg, startete Petra Barth aus Dörfleins. Die letztjährige Weltmeisterin zeigte Kampfgeist und konnte sich im Vergleich zum letzten Turnier steigern. Sie schlug ihre Gegnerin und erreichte Platz 1.

Im Leichtkontakt über 65 kg startete Katrin Pauleit aus Bamberg. Nach dem ersten Kampf gab es ein Unentschieden. Danach musste eine Minute weitergekämpft werden. Sie schaffte den zweiten Platz.

Trainer Harald Rögner lobte seine Schützlinge, merkte aber auch Fehler an und betonte, wie wichtig auch Selbstkritik sei. Insgesamt betrachtet er das Turnier für seine Schützlinge als gute Station in dieser Wettkampfs aison. red