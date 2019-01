Röckelein-Azubis schauen über den Tellerrand

Zum wiederholten Male verkauften die Auszubildenden der Firma Kaspar Röckelein am Kleinwachenrother Weihnachtsmarkt selbst gebackene Stollen und Plätzchen sowie Lebkuchen und Spekulatius. Außerdem stellten sie in der Werkstatt Lampen, Schmuck und Dekorationsartikel aus Beton her, die sie ebenfalls verkauften. So nahmen die Azubis 1690 Euro ein.

Davon kauften sie Lebensmittel wie Kaffee und Konserven für die Erlanger Tafel. Kaffee wird in der Regel recht wenig gespendet und Konserven dienen als Ersatz, wenn im Verlauf des Jahres ein Mangel an frischem regionalen Obst und Gemüse besteht. Die Mitarbeiter sowie die Tafelleiterin Gertrud König waren sehr gerührt und überwältigt vom Engagement der jungen Leute.

In einem Gespräch teilte die Firmenchefin Ute Röckelein den Verantwortlichen der Tafel mit, dass es der Firma Röckelein sehr wichtig ist, dass die Azubis "über den Tellerrand hinaus sehen". Damit ist gemeint, dass die Auszubildenden sich nicht nur auf ihre Ausbildung und die dort erlernten Fähigkeiten konzentrieren, sondern auch auf die Personen in ihrem Umfeld achten und was sie mit ihrem Engagement bewirken können. red