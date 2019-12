Rodung und Rückschnitt

Die Bauarbeiten in der St. Getreustraße gehen zügig und fristgerecht voran, teilt die Stadt mit. Im Frühjahr werden im Zuge der Straßenbaumaßnahme die Bord- und Leistensteine gesetzt. Dafür müssen noch im Dezember kleinere Rückschnitt- bzw. Rodungsarbeiten durchgeführt werden. Die betreffenden Anlieger wurden persönlich informiert und haben den Arbeiten zugestimmt. In den meisten Fällen werden die Hecken nur so weit zurückgeschnitten, dass das Setzen der Bord- bzw. Leistensteine möglich ist. Einige Eigentümer haben ihre Hecken in Absprache mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb selbst entsprechend zurückgeschnitten. Des Weiteren müssen fünf Buchen und zwei Birken gerodet werden. Die Fällgenehmigung liegt vor. Entsprechende Ersatzpflanzungen werden vorgenommen. red