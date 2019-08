Rodachtal-Prospekte warten auf Interessierte

Im Rodachtal strahlen farbenfroh die druckfrischen Prospektaufsteller aus Karton in Schaufenstern, auf Theken oder im Wartezimmer. Um gezielter Aufmerksamkeit für das schöne Rodachtal zu

bekommen, hat die Initiative Rodachtal die neuen Prospektaufsteller in DIN A4-Größe entworfen. Der Prospekthalter ist vorrangig für die Erlebniskarte und den Veranstaltungskalender gedacht, vor allem an Orten, die ohne oder nur mit wenigen Prospektständern ausgestattet sind, heißt es in einer Mitteilung.

Der Clou: Wenn der Inhalt aufgebraucht ist, erscheint hinter dem letzten Prospekt die Telefonnummer zum schnellen Nachbestellen. Ab sofort können die Aufsteller kostenlos in der Geschäftsstelle bestellt werden. Die Initiative Rodachtal stattet alle, die das möchten, gerne mit Informationsmaterial aus.

Im Vorfeld wurden die Gemeinden und Tourist-Informationen im Gebiet der Initiative Rodachtal bereits befragt, wie viele Orte und Plätze sich in den Gemeinden für diesen Aufsteller

anbieten. Die Belieferung erfolgt in den nächsten Tagen.

Die Initiative Rodachtal ist ein seit dem Jahr 2001 bestehender Zusammenschluss von fünf Thüringer (Eisfeld, Heldburg, Hildburghausen, Straufhain, Ummerstadt) und sechs bayerischen Gemeinden (Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach, Untermerzbach, Weitramsdorf) mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 50 000 Einwohnern. Auch die Landkreise Coburg und Hildburghausen sind Mitglied der kommunalen Allianz. Die Initiative Rodachtal wurde zuletzt im Jahr 2016 mit dem Bayerischen Staatspreis für die innovative ländliche Entwicklung ausgezeichnet und versteht sich als Kristallisationspunkt aller Aktivitäten, die der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wirtschaft, ebenso wie der sozialen Entwicklung und der regionalen Identität im Rodachtal dienen.

Die Handlungsfelder der Kooperation sind breit gefächert und bündeln sich in einer gemeinsamen Geschäftsstelle, die im Baukompetenzzentrum in Ummerstadt angesiedelt ist. Neben dem Flächen- und Siedlungsmanagement, dem kulturellen und bürgerschaftlichen Bereich bildet der Tourismus von Beginn an einen wichtigen Schwerpunkt. Dazu kommen Projekte der Infrastruktur und des Bereichs Brauen und Backen.

Die Initiative Rodachtal hat das Büro IPU aus Erfurt mit dem Regionalmanagement der Region betreut. Vorsitzender ist der Bürgermeister der Gemeinde Ahorn, Martin Finzel. red