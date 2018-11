Rodacher Stadtrat hebt den Lärmschutz in Rudelsdorf auf

Ganz offensichtlich auf juristisch dünnes Eis begibt sich die Stadt Bad Rodach mit einem Beschluss in der jüngsten Stadtratssitzung: Bei zwei Gegenstimmen (Klaus Geuther und Herbert Müller, beide SPD) beschlossen die Räte, den Stadtteil Rudelsdorf aus der Lärmbekämpfungsverordnung herauszunehmen. Damit folgte der Stadtrat dem Begehren der meisten Rudelsdorfer Bürger.

17 zufriedene Bürger

Vor allem beeindruckte Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD), dass drei Viertel der dortigen Einwohner sich an einer Unterschriftenaktion beteiligten, mit der der jetzige Beschluss gefordert wurde. "Wir wollen keine Überregulierung und den dörflichen Charakter berücksichtigen", betonte Ehrlicher. Die Abstimmung verfolgten 17 Bürger aus Rudelsdorf mit sichtlicher Zufriedenheit.

Ob die Entscheidung Bestand haben wird, bleibt auch nach Worten von Ehrlicher abzuwarten. Axel Dorscht (SPD) meinte: "Ganz astrein ist dies nicht."

Christoph Herold (CSU) stellte fest, dass man dem Wunsch der Bürger gefolgt sei. Er forderte aber gleichzeitig, "dass die Entscheidung nicht endlos ausgenutzt wird". Herold richtete den Wunsch an die Dorfgemeinschaft, hier nicht zu provozieren.

Sein "Nein" begründete Klaus Geuther mit dem Argument, dass Lärmschutz ein Minderheitenschutz sei und nicht die Interessen der Mehrheit im Vordergrund stehen dürften.

Ortssprecher Harald Weber betonte vehement, dass es den Bürgern fernliege, in irgendeiner Weise zu provozieren. Er verdeutlichte nochmals, dass dieser Schritt notwendig sei, da oftmals häusliche Arbeiten auch aufgrund der beruflichen Beanspruchung nicht innerhalb der bisher geltenden zeitlichen Grenzen möglich seien. Nach seinen Worten war des Öfteren auch die Polizei im Ort, um die Lärmbekämpfungsverordnung durchzusetzen.

Ganz offensichtlich lebt in Rudelsdorf ein Bürger, der peinlich genau auf die Einhaltung der Verordnung drängt und dabei immer wieder auf die Hilfe der Ordnungshüter zurückgreift.

Das Trinkwasser wird teurer

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Bad Rodacher Einwohner ab Januar 2019. Der Stadtrat beschloss nämlich, die Wasserpreise zu erhöhen: Künftig schlägt der Verbrauch von einem Kubikmeter Trinkwasser mit 2,10 Euro netto (2,48 Euro inklusive Mehrwertsteuer) zu Buche. Bisher waren 1,69 Euro (1,81 Euro) zu entrichten. Die Grundgebühr wird um 21 Euro (22,47 Euro) je Wasserzähler erhöht. Für einen Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss bis vier Kubikmeter je Stunde bedeutet dies eine Erhöhung von 36,38 auf 58,85 Euro brutto.

Bürgermeister Ehrlicher machte deutlich, dass der Stadtrat diesen Beschluss nicht gerne fälle: "Wir sind gezwungen, kostendeckend zu arbeiten", unterstrich Ehrlicher.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde der Stadtrat darüber informiert, dass der Linienbus von Heldburg kommend in Richtung Hildburghausen und zurück auch ab 2020 das Thermalbad im Zweistundentakt anfährt.

Herbert Müller forderte die Verwaltung eindringlich auf, darauf hinzuwirken, dass auch im Bereich des "Rodacher Lebens" eine Haltestelle eingerichtet wird.

Neue Buslinie nach Bad Rodach

Begrüßt wurde vom Gremium, dass es ab 2020 eine Buslinie von Maroldsweisach nach Bad Rodach geben wird, die eine Anbindung an die Zugverbindung in Richtung Coburg darstellen soll. Die Verwaltung soll darauf hinweisen, dass bei den beiden großen Unternehmen in Bad Rodach viele Mitarbeiter aus Unterfranken beschäftigt sind, für die eine solche Busanbindung ebenfalls von Vorteil wäre.

Busverbindung nach Veilsdorf?

Klaus Geuther regte in diesem Zusammenhang an, über eine Busverbindung nach Veilsdorf nachzudenken, um einen Zugang zu den dortigen Zugverbindungen zu schaffen.