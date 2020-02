Rockshow mit "Number Nine"

"Back to the Roots" lautet das Motto des Rockkonzerts am Samstag, 7. März, 20.30 Uhr in der Stadthalle Haßfurt. Dort gibt's die besten Rock-Klassiker der 70er, 80er und 90er Jahre. "First Generation of Number Nine", die erste "Number Nine"-Besetzung von 1987, bringt Rock-Klassiker vergangener Jahrzehnte auf die Bühne. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt, Telefon 09521/688228. Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 1987 ging es für "Number Nine" steil bergauf. Nicht nur als die damals erfolgreichste Rock-Coverband, sondern auch mit ihren eigenen Songs überzeugte sie. 1994 trennten sich die Wege dieser Besetzung. Seit 2009 rockt die "Number Nine"-Urbesetzung, was das Zeug hält. Foto: Steffi Grass/Frank Kühnlein