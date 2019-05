Rocknacht und Fischerstechen

Die Birkacher Ortsvereine laden zur Kirchweih mit Zeltbetrieb von Freitag, 31. Mai, bis Montag, 3. Juni, ins Festzelt am "Haus der Bäuerin" ein. Der Freitag startet ab 19.30 Uhr mit einer Rocknacht mit der Band "Steifff" - der Eintritt ist frei. Der Samstag beginnt um 18 Uhr mit dem Aufstellen des Kirchweihbaumes. Ab 19 Uhr herrscht Festbetrieb mit den Birkacher Musikanten. Der Sonntag startet um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Prozession (kein Zeltbetrieb). Am Montag findet um 18 Uhr das Fischerstechen statt. Kirchweihausklang ist anschließend mit Peter Hofmann. Das Kesselfleischessen am Samstag entfällt heuer, weil das Schlachthaus im "Haus der Bäuerin" renoviert werden muss. red