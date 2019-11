Rocklegenden sind zu Gast

Bereits zum sechsten Mal in Folge kommt die Neumarkter Rocklegende "Converted" am 9. November nach Burghaslach. Im 52. Jahr ihres Bestehens begeistert die Band weiterhin ihre Fans aus mittlerweile mehreren Generationen. "Wir kommen nicht aus Sentimentalitätsgründen", meinten die Besucher beim Auftritt im vergangenen Jahr, "sondern weil Converted es einfach drauf hat!" Für die mittlerweile raren Auftritte der Band nehmen Besucher Anfahrtszeiten von teilweise über einer Stunde in Kauf. Die Band freut sich auf viele alte und neue Fans aus dem Drei-Franken-Eck. Wer das gesamte Repertoire der Band mit den Rockhits - darunter aber bekanntermaßen auch einige Exoten - der 60er, 70er und 80er Jahre hören möchte, sollte sich bis 21 Uhr in der TSV-Turnhalle einfinden. Foto: privat