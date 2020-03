Rockkeller: Die Suche nach einem Pächter ist kurz vor dem Abschluss

Bernhard Panzer "Die Gespräche sind kurz vor dem Abschluss", sagte Judith Jochmann von der Abteilung Stadtmarketing im Herzogenauracher Rathaus am Donnerstag auf Anfrage des FT. Also soll schon bald ein Pächter für den Rockkeller zur Sommerkirchweih feststehen. Voraussichtlich in der kommenden Woche werde man die Öffentlichkeit informieren können.

Mehrere Bewerber haben sich gemeldet, nachdem die Stadt die Suche nach einem Pächter ausgeschrieben hatte. Es hätten sich Interessenten sowohl aus Herzogenaurach als auch von außerhalb gemeldet, berichtet Jochmann. Die Pächtersuche war ausgeschrieben worden, nachdem die bisherigen Besitzer den Keller an die Stadt verkauft und den Betrieb beendet hatten. Erste Gespräche führten jedoch zu keinem Erfolg. Daraufhin trennte die Stadt die Bereiche Gastronomie und Musik. Für die Beschallung und die Auswahl der Bands auf dem Gelände, das auch weiterhin ein alternativer Musikkeller sein soll, sorgt künftig die Musikinitiative Herzogenaurach (MIH). Für den gastronomischen Betrieb wurde jetzt per Ausschreibung ein Pächter gesucht. Wie sich abzeichnet, scheint der Betrieb für die Kerwa 2020 gesichert zu sein.