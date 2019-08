Beim traditionellen Sommerfest der SPD Ellertal in Litzendorf wird es musikalisch am Samstag, 10. August, ordentlich krachen: Auf der Bühne vor der Litzendorfer Bücherei werden ab 19 Uhr "Arizonas Joel & Friends" auftreten, der Eintritt ist frei. "Wir sind richtig froh, dass wir diese tolle Band erneut verpflichten konnten", so Mitveranstalter Wolfgang Heyder. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Sommerfest im Zelt der ASV-Naisa Gaststätte "Bei Panos" stattfinden. red