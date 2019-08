Burghaslach 24.07.2019

Rockabend beim TSV Burghaslach

Der TSV Burghaslach lädt im Rahmen der Kerwa am Freitag, 30. August, zum Kerwa-Tanz ein. In der Turnhalle des TSV in der Würzburger Straße rocken dann ab 22 Uhr "One Last Sunset". red