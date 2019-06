Rock und Soul am Stadtstrand

Am Stadtstrand Bad Kissingen tritt am Donnerstag, 11. Juli, ab 19 Uhr die Gruppe "RockRockSoul" auf. Jax Vintage (Gitarre/Keyboard/Gesang) aus Würzburg war bis vor ein paar Jahren als Profimusiker in ganz Europa unterwegs. Die Routine gepaart mit seinem Talent machen ihn für ein Rock-Soul-Trio unentbehrlich. Chris Temonn (Bassgitarre/Gesang) aus Karlstadt spielt die Bass-Gitarre. Paul Purkert (Schlagzeug/Gesang) aus Kitzingen ist als junger Berufsmusiker aus Österreich mit dabei. Er war in Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs, bevor er wegen der "Hill-Billy-Bar" in Kitzingen hängenblieb. Songs von Interpreten wie Santana, George Benson, Eric Clapton, Joe Cocker, Wilson Picket, Stevie Wonder, James Brown und Doobie Brothers werden auf eigene Art präsentiert. Zu dieser Musik lässt sich, so die Veranstalter, gut tanzen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.rockrocksoul.de. Foto: P. Purkert