Rock und Pop am Erlebnisfelsen

Seit vielen Jahren präsentiert "Huebnotix" Neuinterpretationen von Kultsongs der Rock- und Popgeschichte und hat sich damit den Ruf als hervorragende Live-Band erspielt. Die Open-Air-Konzerte der Bayreuther Formation in Pottenstein sind seit langem ein fester Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders. "Huebnotix" und "The Velvet Voices" treten mit dem Programm "Rock History unplugged" am

Samstag, 13. Juli, 20 Uhr, am Erlebnisfelsen Pottenstein auf. Melanie Büttner, Lisa Herold, Emilie Carra und Elisa Fuchs sind vier Sängerinnen mit außergewöhnlichen Stimmen, die als "The Velvet Voices" die kreativen Eigeninterpretationen von "Huebnotix" als Chor ergänzen. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.huebnotix.de und an der Abendkasse. red