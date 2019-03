"Rock the Hall" in Haßfurt

Das Kulturamt Haßfurt live schlägt härtere Töne an. Beim Konzert "Rock the Hall" treten drei Bands auf, deren Musik ganz schön auf die Ohren geht. Es treten auf: "Rockdrenaline" (unser Bild) sowie "Suns of Orenda" und "Purple Rising". Das Rockkonzert findet am Samstag, 13. April, um 20 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt statt. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt, Bahnhofstraße 2, Ruf 09521/688228. Foto: Michael Lorz