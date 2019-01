"Rock the Circus" kommt nach Sonneberg

"Rock the Circus" - Musik für die Augen" setzt laut Veranstalter traditionelle Artistik neu in Szene. Vom Konzept können sich die Besucher am 4. April ab 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in Sonneberg selbst überzeugen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

In einer Zirkusatmosphäre verschmelzen laut Pressemitteilung bekannte Hits der Rockmusik unter anderem von Queen, Pink Floyd oder Bon Jovi mit artistischen Höchstleistungen internationaler Akrobaten zu einer einzigartigen Kunstform.

Der englische Sänger, Songwriter, Tänzer und Schauspieler Stuart Glover, der unter anderem an der Produktion des Films "James Bond - Die Another Day" beteiligt war, zeichnet als als Regisseur, Produzent, Choreograph und Autor auch für"Rock the Circus" verantwortlich.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf ticketshop.infranken.de red