Rock, Pop, Blasmusik in Eggolsheim

Am Samstag, 13. April, 20 Uhr, begrüßt der Musikverein Eggolsheim (MVE) Interessierte zu seinem Frühjahrskonzert in der Eggerbachhalle in Eggolsheim. Unter dem Motto "Rock, Pop, Blasmusik" präsentiert der MVE bekannte Rock- und Popsongs von großen Künstlern wie Eric Clapton, Meat Loaf oder Bon Jovi, bringt die Zuhörer zurück in die Achtziger, erinnert an Herz Schmerz aus "Grease", aber entführt sie auch in große Western wie "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Zwei glorreiche Halunken" (Ennio Morricone). Es darf auch ein bisschen traditionelle Blasmusik nicht fehlen: ein Marsch aus Tasmanien, ein spanischer Walzer sowie eine Polka aus Perg (Österreich). Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red