Rock-Klassiker vom Allerfeinsten

Christiane Reuther Fetzig und ausgelassen war die Stimmung am Freitagabend in der Rathaushalle in Haßfurt. Das Kulturamt Haßfurt hatte zu einer "Ü-30 Classic Rocknight" eingeladen. Zahlreiche Fans der klassischen Rockmusik zeigten sich begeistert vom Sound der Band "Purple Heart" und groovten im Rhythmus auf der Tanzfläche.

Ausgefeilte Perfektionen im Sound, garniert mit einer schweißtreibenden Show sind das Aushängeschild der Classic-Rockformation "Purple Heart". Die sechs Bandmitglieder um die beiden Sänger und Musiker Heiko Grabmeier und Lara Grabmeier rockten die Bühne und brachten mit den besten Classic-Rocksongs der 70er und 80er Jahre - wie eingangs versprochen - die Rathaushalle zum Brodeln.

Originaler Sound

Die Musiker von "Purple Heart" verwirklichten sich einen besonderen Traum. Sie spielen Songs live aus jener Zeit, mit denen sie aufgewachsen sind. Mit dem originalen Hammond-Orgelsound, den Fender- und Gibson-Gitarren und fünf stimmigen Chören zelebrierten "Purple Heart" die Bands aus vergangenen Rockzeiten wie Boston, Foreigner, Uriah Heep, Deep Purple oder auch Queen.

Viele Jugenderinnerungen lebten bei den Besuchern beim Klang des rockigen Sounds wieder auf. Eine grandiose Joe-Cocker-Interpretation von Bandmitglied Tino Kress sorgte bei dem Konzert in Haßfurt für ein besonderes Highlight. Vielen Gästen ist die Band von ihrem Auftritt beim letztjährigen Straßenfest auf dem Rathausplatz in Haßfurt bestens in Erinnerung geblieben. Die Freunde der klassischen Rockmusik dürfen sich schon den 7. Februar 2020 vormerken: Dann sind drei Bandmitglieder von "Purple Heart" mit der Gruppe "Dreyklang und friends" in der Stadthalle in Haßfurt zu hören. Unter dem Motto "Best of musicals unplugged" treten die Gruppen auf.