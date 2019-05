Rock in Untermerzbach

Das Rambazamba-Festival in Untermerzbach feiert am Freitag und Samstag, 17. und 18. Mai, die elfte Auflage. Seit dem Jahr 2009 stellen die jungen Untermerzbacher ein Rockmusik-Festival mit besonderem Flair auf die Beine, so auch dieses Jahr, jedoch mit Neuerungen und Änderungen.

Die Festivalsaison wird 2019 auf dem Festplatz am Sportheim des VFL in Untermerzbach eröffnet. Das ursprüngliche Datum Ende Juni wurde verworfen und man entschied sich, das Festival komplett nach vorne zu verlegen, wie die Organisatoren mitteilen.

"Rambazamba in der Pampa goes Rambazamba-Festival." Auch bei der Namensgebung gab es kleine Veränderungen. Man entschied sich, den Namen zu kürzen, um den Fokus gezielter auf die Musik zu lenken.

Mit neuen Partnern an der Seite ist es dieses Jahr gelungen, einen überregional bekannten Headliner in den Itzgrund zu holen. Die Skapunkband "Rantanplan" aus Hamburg (St. Pauli) betritt am Samstagabend die Bühne.

Wie bereits die Jahre zuvor startet das Rambazamba-Festival am Freitagabend, 18 Uhr. Eröffnen will das Wochenende "Adam Sono" alias Alexander Schug. Der Lokalmatador aus Untermerzbach hat seinen Beruf zum Hobby gemacht und verzaubert das Publikum mit seinen Gitarrenklängen.

Die Bamberger Blues-Combo "Walking Men" gibt sich im Anschluss die Ehre. Danach betreten "Blue Pine Theatre" die Bühne. Längst kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Nürnberger Musikszene, präsentieren die fünf Jungs ihren Mix aus Blues, Folk und Alternative Rock. Komplettiert wird der Freitagabend mit einer jungen und aufstrebenden Band aus Süddeutschland: "Maffai".

Am Samstag eröffnet "D.P.R Collective" aus Ebern um 16 Uhr den zweiten Festivaltag. Die Newcomer-Band aus Ebern untermauert den Lokalkolorit des Festivals und unterhält die Besucher mit Klängen von Funk bis Rock. Die Punkrocker von "Bring Back Barbara" (Coburg/ Bamberg) sowie die Gitarrenvirtuosen von "Slam Elephant" (Bamberg) treten noch am Nachmittag auf, bevor die Jungs von "Mofakette" (Stuttgart) mit eingängigen Melodien zum Mitsingen und Mittanzen einladen. Zum Finale läuten "Lässing" den Endspurt ein. Hinter "Lässing" steckt der Landshuter Songwriter Ibrahim Lässing. Den Höhepunkt des Festivals bestreitet wie bereits erwähnt die Hamburger Skapunklegende "Rantanplan".

Das Team vom Rambazamba setzt weiterhin auf Regionalität und bietet auch Speisen und Getränke aus der Umgebung an. Der Biergarten ist im Betrieb. Der Eintritt ist kostenlos. red