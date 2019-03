R.I.O.! - Rock in Oberfranken - ist ein Projekt des Bezirks Oberfranken zur Förderung junger Bands in der Region. Tournee Die Sieger der Regionalentscheide in Hof, Bayreuth, Bamberg und Kronach gehen im Frühjahr gemeinsam auf Clubtour. Neben einer professionellen Betreuung und einer Tourgage bietet die Tour den Musikern die Gelegenheit, ihre Bekanntheit in der lokalen Szene zu vergrößern und Bühnenerfahrung zu sammeln. Wettbewerb Die Gewinner des Titels "Oberfrankens Band des Jahres", gewählt durch das Publikum der Clubtour, erwartet ein Preisgeld sowie ein professionelles Coaching. red