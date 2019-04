Haßfurt vor 16 Stunden

Rock in der Rathaushalle

Laut und rockig wird es in Haßfurt. Eine "Ü30-Classic-Rocknight" veranstaltet das Kulturamt Haßfurt live am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt. Die Band "Purple Heart" tritt ...