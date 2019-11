Rock in der Alten Schule

Die Kulturinitiative "Die Wüste lebt e.V" sowie das Frankenwaldtheater Stadtsteinach laden zum Abschluss des Kulturherbstes gemeinsam am heutigen Freitag ab 20 Uhr zu einem Akustik-Abend mit der Rock- und Southernband "BC'69" in die Alte Schule, Staffel 2, in Stadtsteinach ein.

Die vier Franken begeistern mit saftigem, druckvollem Rocksound, der die Zuhörer zurück in eine Zeit zieht, in der Konzerte noch nach Abenteuer rochen. Der Abend verspricht akustische Leckerbissen: Die Jungs spielen handverlesene Coverstücke, an die sich bis jetzt niemand gewagt hat oder die nur selten unplugged gespielt wurden.

Mit einfachen Mitteln, aber umso mehr Leidenschaft und Energie werden ungewöhnliche Interpretationen von Songs umgesetzt, die es bisher so nicht gab.

Klassiker, aber auch unbekanntere Stücke werden aufbereitet und zu einem schlanken, aber kraftvollen Rockpaket geschnürt. Nicht fehlen darf dabei der eine oder andere "elektrische" Titel. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. red