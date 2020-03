Rock für jeden Alters

Am Donnerstag, 5. März, ab 20 Uhr gibt sich die Band SITT im Café Moritz die Ehre und spielt Classic- und Deutsch-Rock für alle Altersklassen. Die Band kommt aus Kronach und ist seit über zhn Jahren aktiv. Das Publikum kann sich an handgemachter unplugged Musik mit Songs von Simon and Garfunkel, CCR Queen, Neil Young, Bon Jovi, Die Toten Hosen, Die Ärzte, STS und vielen anderen Bands erfreuen. Foto: privat