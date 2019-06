Der Rock am Schafberg ist gute Tradition am Vorabend von Fronleichnam. Mit "FourTheSong" spielt am Mittwoch, 19. Juni, eine LiveBand zu diesem Festival auf, dem 27. Open-Air "Rock am Schafberg" der Musikvereinigung Wartmannsroth. Der Platz am Feuerwehrhaus wird ab 19.30 Uhr (Einlass) fest in der Hand der Musikfreunde sein. Beginn ist ab 20 Uhr.

Geboten wird das Beste aus Pop, Rock, Funk, Soul, Oldies und klassischen Hits. Zur Band gehören Anna, Martin "Mert", Jürgen und Martin aus Weisbach in der Rhön. Seit Wochen ist der Vorstand der Musikvereinigung mit den Vorbereitungen beschäftigt. Wer rechtzeitig zum Open-Air kommt, kann laut Ankündigung des Vereins mit Freibier rechnen: Sponsoren stellen 100 Liter Bier vom Fass zur Verfügung. Die Veranstaltung "Rock am Schafberg" ist nur möglich, weil alle Anwohner Verständnis für dieses Open Air zeigen. hgs