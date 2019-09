Roboter zum Leben erwecken

Der Kreisjugendring Forchheim (KJR) sucht für sein sehr erfolgreiches "Lego-mindstorms-EV3-Roboter-Projekt" Jugendliche ab 15 Jahren und bietet dazu einen Schulungstag an. Wer Interesse hat, mit Lego-Technik Roboter vom Raupenfahrzeug bis hin zum Elefanten zu konstruieren und zu programmieren und sich schon ein wenig am PC auskennt, ist hier richtig. Der kostenlose Schulungstag findet am Samstag, 28. September, von 9 bis 17 Uhr im KJR Forchheim (Am Streckerplatz 3) statt. Die Online-Anmeldung erfolgt über www.kjr-forchheim.de und ist noch bis Donnerstag, 19. September, möglich. Nähere Infos sind auch unter Telefon 09191/7388-0 oder im Internet erhältlich. red