Oberfränkischer Meister im Jugendschautanz, das ist das beste Endergebnis des Meisterschaftswochenendes am 23. und 24. Februar für die Effect's in Pegnitz. Die letzten Trainingseinheiten haben sich gelohnt, heißt es in einem Pressebericht des Coburger Gardetanzvereins. Die Jugendschautänzerinnen, die als kleine Roboter verkleidet waren, überzeugten mit ihrer Energie und ihrer Synchronität bei der Ausführung ihres Tanzes "Schraube locker - oder was?" die Jury. Sie erlangten mit 431 Punkten Platz 1 und den Pokal des Meisters. Nur eine Stufe tiefer auf dem Podium stand das Jugendtanzmariechen Melina Meißner. Sie ertanzte sich mit ihrem wunderbaren Tanz und 433 Punkten den Titel des oberfränkischen Vizemeisters.

Große Herausforderung

Ganz unglücklich lief es allerdings für ihre Schwester, Juniorentanzmariechen Sophia Meißner, an diesem Wochenende. Sie verletzte sich bei ihrem ersten akrobatischen Element am Fußgelenk und konnte ihren Tanz nicht zu Ende führen. Und für ihre Schautanzfreundinnen stellte sich damit die Frage "Wer tanzt denn jetzt die eine Hauptrolle, den Stier?"

Kurzerhand schlüpfte Maja Oswald in Sophias Kostüm, und die Mannschaft übte mit ihr in der Durchtanzzone die Rolle ein, die sie nie zuvor ausgefüllt hatte. Aber dank des starken Teamgeistes meisterten alle die Herausforderung und es wurde ein grandioser Auftritt.

Die Effect's-Junioren bekamen für ihren Tanz "Spanien - Sensation Stierkampf" noch nie dagewesene 443 Punkte. Auch sie dürfen sich damit oberfränkischer Vizemeister nennen. Genau wie die Ü-15-Schautänzer und -tänzerinnen. Ihr Tanz "Boten des Schicksals" landete ebenfalls auf dem zweiten Platz (465 Punkte) und gleichzeitig in der Wertung für die fränkische Meisterschaft auf Platz 3. Die oberfränkischen Meisterschaften nutzen die Effect's traditionell, um den Nachwuchs an den Turniersport heranzuführen. Im Gegensatz zu den alten Hasen Finia Mathes und Melina Meißner gab Alexandra Pfeuffer in Pegnitz ihr Debut als Jugendtanzmariechen. Sie zauberte allen ein Lächeln auf die Lippen. Genau wie die Minis, die Nachwuchsschautanzmannschaft der Effect's, die auch zum ersten Mal auf der großen Turnierbühne stand. Die Fünf- bis Sechsjährigen meisterten ihren Tanz "Kunterbunt und federleicht - auf nach Rio" mit Bravour. Bravourös zeigten sich auch Jugend-, Junioren- und Vestestadtgarde. Sie landeten jeweils im Mittelfeld ihrer Altersklasse.

Und das nächste Ziel? Alle qualifizierten Effect's-Solisten und -Formationen freuen sich nun auf die Süddeutschen Meisterschaften am 16./23. und 24. März in Hof. red