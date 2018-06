Robin Hood und König Artus

red



Siegfried aus den Nibelungen, Robin Hood oder König Artus - all diesen Figuren ist eines gemeinsam: Sie sind als Teil mittelalterlicher Sagen Hunderte von Jahren alt und finden dennoch bis heute Eingang in Bücher, Filme oder Serien. Kinderbuchautorin Katharina Neuschaefer hat diese und weitere Erzählungen in Büchern wie "Die schönsten Sagen aus aller Welt" oder "König Artus und die Ritter der Tafelrunde" kindgerecht nacherzählt. Am Dienstag, 26. Juni, um 18.15 Uhr ist sie am Lehrstuhl für Deutsche Philologie des Mittelalters an der Universität Bamberg für ein öffentliches "Literarisches Mittelaltergespräch" zu Gast, um über ihren Alltag als Schriftstellerin und den Inhalt ihrer Bücher zu sprechen. Die Veranstaltung findet im Raum U11/00.16, An der Universität 11, statt.