Robin F. und der Täter Bamberg

Michael Memmel Der Fall Robin F. war und ist schockierend. Ein junger Mann aus dem Norden wird zu einer Verhandlung des Landgerichts Bamberg als Zeuge vorgeladen - und wird dort kurzerhand wegen Falschaussage festgenommen und kommt in Untersuchungshaft in die JVA Bayreuth. Ein paar Tage vergehen, dann echauffieren sich Medien bundesweit über diesen Vorgang, bis Robin endlich wieder freigelassen wird und handfeste Beweise vorliegen, dass es vor der Verhandlung Absprachen unter den Zeugen gegeben hat. Es ist zum Heulen! Nein, nicht wegen Robins Schicksal, sondern wegen der Art und Weise, wie Sat1-Frühstücksfernsehen, Boulevardblätter und auch seriöse Tageszeitungen berichtet haben - nämlich einseitig und nachlässig.

Da genügt als Begründung für Robins Unwissenheit im Zeugenstand die Erklärung der Mutter - die naturgemäß wie eine Löwin um ihr Kind kämpft -, dass ihr Sohn zum ersten Mal überhaupt in Bamberg war - und das nur auf Durchreise und für einen Tag! Klar, was soll er da schon gesehen haben? Und wen kann er da schützen wollen?

Gerne wurde auch vergessen zu erwähnen, wie lange Robin in U-Haft war. Lieber wurde der Anschein erweckt, es würde sich um Wochen, ja Monate handeln, tatsächlich waren es acht Tage. Trotzdem schafft es das Flensburger Tageblatt noch am Freitag, also einen Tag nach der Freilassung, im "Fördeschnack" zu formulieren: "Man musste irgendwann befürchten, dass sich der Fall F. zur unendlichen Geschichte auswachsen würde."

Überhaupt dieser Beitrag: Aus dem Norden wird von oben herab über Bayern schwadroniert und Robins Haftstrafe auf mysteriöse Weise mit dem jüngsten Murot-Tatort (Stichwort Zeitschleife) verknüpft, was in der Feststellung gipfelt: "Auch Robin wäre mit Sicherheit am liebsten in eine Welt eingetaucht, eine unbeschwerte Welt, in der es die Stadt Bamberg nicht geben würde." Aha, damit ist der wahre Schuldige in dieser Angelegenheit endlich ermittelt: die Stadt Bamberg! In Komplizenschaft natürlich mit einer "eigenwilligen bayerischen Justiz". Es ist schon sehr eigenwillig, wenn die Justiz hartnäckig versucht, einen Täter zu ermitteln und ins Gefängnis zu bringen. Schließlich wäre bei dem Vorfall, um den sich alles dreht und den Robin F. als Zeuge vielleicht beobachtet hat, ein Mensch um ein Haar gestorben. Er hat überlebt, aber stark gehandicapt. Denjenigen, der das zu verantworten hat, durch vorgetäuschte Unwissenheit zu schützen, ist keine Kleinigkeit. Ob Robin F. so gehandelt hat, ist nicht bewiesen, allerdings auch nicht ausgeschlossen. Aber Moment: Von all diesen Dingen ist im "Fördeschnack" gar nichts zu lesen! Wie auch in anderen Beiträgen und Sendungen zu diesem Justiz- oder vielleicht doch eher Medien-Skandal.