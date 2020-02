Robert Reuscher im Erzählcafé

Am Mittwoch, 19. Februar, kommt der Burghäuser Robert Reuscher, der beim Landkreis Bad Kissingen beschäftigt ist, zum Erzählcafé in das Seniorenzentrum St. Elisabeth. Der Referent befasst sich mit zwei Themen: "Kunst mit der Motorsäge" und "Auf dem Jakobs-Weg". Wer auf dem Michelsberg in der Nähe der Kirchenruine spazieren geht, findet allenthalben vom Künstler mit der Motorsäge geschaffene Figuren. Mit großem Talent gestaltet der Autodidakt seine Kunstwerke. Von sich reden gemacht hat er auch durch seine Wallfahrt nach Santiago de Compostela. Er berichtet in seinem Vortrag über die Vorbereitung und die Strapazen unterwegs. Dazu wird er Teile seiner Ausrüstung mitbringen. Das Referat beginnt um 15 Uhr im Tagesraum. Bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltung ist öffentlich. sek