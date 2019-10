Bad Kissingen 30.09.2019

RLS-Treffen wird um eine Woche verschoben

Das nächste Treffen der Restless-Legs-Selbsthilfegruppe findet nicht am Samstag, 19., sondern erst am Samstag, 26. Oktober, statt. Treffpunkt ist wie immer um 15 Uhr im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Ba...