RK Trunstadt zeichnet neun verdiente Sammler aus

Bei der Generalversammlung der Reservisten-Kameradschaft (RK) Trunstadt konnte Erster Vorsitzender Philipp Mohr rund 30 Mitglieder willkommen heißen, darunter als Ehrengäste Erste Bürgermeisterin Regina Wohlpart und vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. den Bezirksgeschäftsführer Robert Fischer.

In einem stillen Moment wurde der gefallenen und vermissten Soldaten der beiden Weltkriege gedacht, der Soldaten der Bundeswehr, die in globalen Auslandseinsätzen ihr Leben verloren, und der verstorbenen Vereinsmitglieder der letzten Jahre.

Bürgermeisterin Wohlpart bedankte sich bei der RK für die Unterstützung im gesamten Gemeindebereich auf allen Ebenen. Fischer dankte für die hervorragenden Sammelergebnisse über Jahrzehnte. Nach dem Jahresbericht des Vorsitzenden und dem positiven Kassenbericht von Kassier Waldemar Kunzmann, an dem die Kassenrevisoren Andreas Hübner und Peter Tribula nichts auszusetzen hatten, konnten Kassier und Vorstand einstimmig entlastet werden. Als 50. Mitglied konnte Kilian Sterner in die RK aufgenommen werden.

Zu den Ehrungen des Volksbundes: Seit der Fusion der RK Trunstadt mit dem Soldaten- und Krieger-Verein Trunstadt im Jahr 1988 führt die RK Trunstadt jährlich die Sammlungen für Kriegsgräber in Trunstadt und Stückbrunn durch. Zunächst als Haus- und Straßensammlung, seit 1999 zu Allerheiligen am Friedhof in Trunstadt. Insgesamt hat die RK in 30 Jahren knapp 19 000 Euro gesammelt und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. übergeben. Dabei haben sich neun Kameraden in besonderer Weise durch langjährige Tätigkeit als Sammler beteiligt. Für diese hervorragende Sammler ließ es sich Bezirksgeschäftsführer Robert Fischer nicht nehmen, die Ehrungen selbst im bei sein von Bürgermeisterin Regina Wohlpart auszusprechen. Neben dem Dank an die Sammler sei vor allem den Geldspendern gedankt mit der Bitte, die Aktion auch weiterhin zu unterstützen. Zehn Vereinsmitglieder der RK Trunstadt traten auf Anregung des Vorsitzenden noch vor den Ehrungen spontan dem Volksbund als Mitglieder bei.

Mit der Verdienstspange des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. in Bronze für fünfjährige Sammeltätigkeit wurde Manfred Renner geehrt. Mit der silbernen für zehn Jahre Michael Sterner, Andreas Hübner und Roland Millich. Mit der goldenen für 20 Jahre Nikolaus Graser, Waldemar Kunzmann und Günter Schmitt, in Weißgold für 25 Jahre Günter Stapf und Philipp Mohr. Peter Vietze