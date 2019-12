"Ritter vom Hahn" mit TV-Auftritt

Monatelang probte die Kinder- und Jugendgruppe der Karnevalsgesellschaft "Ritter vom Hahn" für das Casting der Faschingssendung "Wehe wenn Wir losgelassen" im Bayerischen Rundfunk. Sechs Jungstars namens Jule, Nina, Amelie, Nina, Henrik und David im Alter von 8 bis 14 Jahren warteten dann gespannt auf ihren Auftritt in der großen und neuen Location der Fränkischen Fastnachtsakademie in Kitzingen. Gegen 27 Mitbewerber musste man sich behaupten, was sicherlich nicht leicht war, da es sich hier bereits um ausgesuchte Bühnengrößen des fränkischen Faschings handelte. Die Spannung stieg, als sich am späten Vormittag "der Vorhang öffnete" und die sechs Trunstadter Protagonisten ihr schauspielerisches Talent zum Besten gaben. Und sie gaben ihr Bestes, so dass die Verantwortlichen des Bayerischen Rundfunks gleich auf die Akteure zugingen um ihnen ein großes Lob auszusprechen. Allerdings müsse der Vortrag fürs Fernsehen noch etwas gekürzt werden. Nun warten man gespannt auf den großen Fernsehauftritt im Bayerischen Rundfunk zur Faschingssession 2020. red