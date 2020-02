Rita Kern feiert den 90. Geburtstag

Zahlreiche Glückwünsche durfte Rita Kern zu ihrem 90. Wiegenfest entgegennehmen. Die Jubilarin empfing ihre Gäste lebensfroh und geistig sehr fit.

In die Gratulantenschar reihten sich auch die Effeltricher Bürgermeisterin Kathrin Heimann (DEL) sowie für den Landkreis Forchheim der stellvertretende Landrat Edgar Büttner (SPD) ein. Nachbarn, Freunde und Bekannte schlossen sich den Glückwünschen an. Besonders freute sich Rita Kern, als Barbara Förstel im Namen des VdK-Ortsverbands Effeltrich die herzlichsten Glückwünsche überbrachte.

Rita Kern, geborene Mehl, erblickte 1930 in Effeltrich das Licht der Welt. Sie war eines von fünf Geschwistern, wobei ein Bruder 1956 bei einer Kollision mit der Eisenbahn "Seku" tödlich verunglückte. 1953 gab sie Josef Kern das Jawort. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, zwischenzeitlich kann sich Rita Kern an vier Enkelkindern und fünf Urenkeln erfreuen.

Die Jahre nach ihrer Schulzeit arbeitete sie in einer Puppenfabrik in Baiersdorf und anschließend bis zum Ruhestand in der Firma Winter in Bubenreuth. Ein kleiner Hinzuverdienst bildete das Kochen im Gasthaus "Waldeslust". Früh musste sie von ihrem Ehemann für immer Abschied nehmen. Stolz ist sie auf ihre Tochter Inge und den Schwiegersohn Heinz, von denen sie fürsorglich betreut wird. wi