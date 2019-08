Riskantes Überholmanöver

Die Fahrerin eines grauen Audi meldete am Montagvormittag bei der Polizei in Hammelburg ein gefährliches Überholmanöver eines anderen Autofahrers. Gegen 9.40 Uhr war die 53-Jährige auf der B 287 von Fuchsstadt in Richtung Hammelburg unterwegs. Der Fahrer eines weißen BMW überholte einen Pkw trotz eines entgegenkommenden Lkw. Laut der Zeugin habe es beinahe einen Frontalzusammenstoß gegeben. Zeugen, insbesondere der Lkw-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol