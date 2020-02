R.I.O.!-Bands stellen sich vor

Fünf vielversprechende Nachwuchs-Acts aus Oberfranken gehen im Rahmen des Festivals R.I.O.!- Rock in Oberfranken im Februar gemeinsam auf Clubtour. Mit dabei sind in diesem Jahr die Coburger Formation Pantsdown, Bauschaum aus Hof, I SAW MEDUSA aus Bamberg und WORB aus Bayreuth. Als Special Guest tritt der Kulmbacher Sänger VINZ auf. Am Freitag, 21. Februar, kann man die Bands erstmals gemeinsam ab 20 Uhr bei freiem Eintritt im Domino in Coburg erleben.

In regionalen Vorentscheiden wurden im Oktober die besten neuen Bands der oberfränkischen Szene gesucht, nun gehen diese vier Bands also gemeinsam auf R.I.O.!- Clubtour. Höhepunkt der Tour ist in diesem Jahr erneut das finale Konzert beim Your Stage Festival in Hof am 29. Februar. Dort werden in der Freiheitshalle über 2500 Rockfans erwartet.

In erster Linie geht es für die Musiker einer Pressemitteilung zufolge darum, sich dem Publikum zu präsentieren und Erfahrung zu sammeln. "Nach jedem Auftritt gibt es für die Bands Feedback und Tipps, wie sie sich professioneller präsentieren können", erklärt Samuel Rauch, Popularmusik- beauftragter des Bezirks Oberfranken, die Idee hinter dem R.I.O.! -Konzept. Der Eintritt zu den Clubtour-Konzerten ist frei. "Der Bezirk Oberfranken möchte der Bevölkerung damit die Gelegenheit geben, die besten Nachwuchsbands bei freiem Eintritt live zu hören", so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. red