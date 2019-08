"Rinnenflitzer" lief vom Stapel

Sommer, Sonne, super Wetter: Viele Kinder nutzen, wenn es richtig warm ist, am Haßfurter Marktplatz die Wasserrinne für eine kleine Abkühlung und erfreuen sich an dem angenehmen Nass. Nun können sie sich auch als kleine Kapitäne ausprobieren und den "Haßfurter Rinnenflitzer" den Kanal entlang schippern lassen.

Die Leiterin Kultur und Tourismus der Stadt Haßfurt, Silke Brochloß-Gerner, hatte vor einigen Jahren in der Freiburger Innenstadt kleine, bunte Holzschiffchen mit Minisegeln gesehen, die im Bächle schwimmen. Nun erinnerte sie sich daran und suchte eine Firma, die solche Schiffchen auch für die Wasserrinne auf dem Haßfurter Marktplatz herstellen könnte. Bei den Königsberger Lehrwerkstätten, die zum Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation mit der Drogen-Therapieeinrichtung in Schloss Eichelsdorf gehören, wurde sie fündig. "Wir haben mehrere Prototypen erstellen lassen, bis das endgültige Design feststand", berichtete Silke Brochloß-Gerner. "Denn die kleinen Boote mussten ja durch die ,Tunnel' an den Übergängen passen." Die farbenfrohen Schiffchen aus lackiertem Holz wurden dann von den Mitarbeitern in vielen Einzelschritten von Hand gefertigt. Die farblich abgestimmten Stoffsegel haben den kleinen Bötchen die Näherinnen verpasst.

"Uns war es sehr wichtig, dass beim Rinnenflitzer hochwertige Materialien zum Einsatz kommen und diese hier in der Region gefertigt werden. Wir sind froh, dass wir mit den Königsberger Lehrwerkstätten und der ,Wolke 7' zwei zuverlässige Partner gewinnen konnten", ergänzte Bürgermeister Günther Werner, der beim Stapellauf anwesend war.

Zu kaufen gibt's den "Haßfurter Rinnenflitzer" in verschiedenen Farben und Designs ab sofort in der Tourist-Information der Stadt in der Bahnhofstraße in der Nähe des Floriansplatzes. Er kostet 7,95 Euro.