Unter dem Motto "Rings um Weismain" steht die Familienwallfahrt der katholischen Kirchengemeinde am Freitag, 26. Juli. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind dazu eingeladen.

Treffpunkt zur Abfahrt ist um 14.45 Uhr am Parkplatz der Grundschule. Die Wallfahrt beginnt um 15 Uhr im Kastenhof. Zusammen mit Förster Ludwig Winkler aus Woffendorf, dem die naturkundliche Begleitung obliegt, pilgern die Teilnehmer in Richtung Krassach und durch ein bewaldetes Hohlweg-System mit Felsenkellern. Die Ausflügler begegnen Sandsteinformationen, Magerrasen und Bankkalk sowie seltenen Vertretern von Flora und Fauna. Pastoralreferentin Birgit Janson gibt unterwegs spirituelle Impulse und feiert zum Abschluss in der Weismainer Kreuzkapelle mit den Wallfahrern eine Andacht.

Nach der seelisch-geistigen Stärkung haben die Ausflügler gegen 18.30 Uhr Gelegenheit, in der Gaststätte Obendorfer etwas für das leibliche Wohl zu tun. Anmeldungen für die Abendeinkehr nimmt Birgit Janson, Telefon 09572/8725040, E-Mail birgit.janson@erzbistum-bamberg.de, bis Mittwoch, 24. Juli, entgegen. bkl