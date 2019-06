Der Kabarettist und Musiker Hannes Ringlstetter kommt am Samstag, 27. Juli, um 20 Uhr mit seiner neuen Bühnenshow "Fürchtet Euch nicht!" im Rahmen seiner Tournee auch nach Wunsiedel. In seinem neuen Programm präsentiert der BR-Latenight-Moderator mit seiner Band eine Vielzahl an neuen Liedern und lustigen und skurrilen Geschichten. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: PR