Ringen um Gestaltung mit Gefühl

Die Hauptversammlung der Gemeinschaft Stadtbild Coburg am Montagabend im "Hexenturm" stand ganz im Zeichen des Rückblicks auf die sanierten Gebäude, deren Hausbesitzer die Gemeinschaft finanziell unterstützt hatte. Insgesamt seien 267 Anträge eingegangen und es seien Beträge zwischen 500 Euro bis 77 000 Euro ausbezahlt worden, berichtete Hans-Heinrich Eidt. Einer der letzten Anträge beziehe sich auf das Haus Kleine Rosengasse 2. Der Eigentümer wolle dieses Haus so renovieren, wie es vor verschiedenen Umbauten ausgesehen hat. Dabei habe er auch seinen Vorschlag aufgegriffen, die vom Niveau des Straßenpflasters überbaute Eingangstüre eventuell wieder freizulegen, sagte Eidt.

Im Saal des Hexenturms hat ein reges Leben begonnen: Peggy Hoffmann habe den Saal "wachgeküsst" und biete eine Vielzahl von Veranstaltungen für Jung und Alt, berichtete der Vorsitzende.

Im nun endlich fertiggestellten Haus Victoriastraße 10 seien drei Mietparteien eingezogen, berichtete Eidt weiter. Das Haus Albertsplatz 4, dessen einfallslose Fassadengestaltung viele Mitglieder und Bürger störe, sollte mit Hilfe der Gemeinschaft eine Verbesserung erhalten. Diese Bemühungen seien aber bisher bei der zuständigen Wohnbau und der Stadt trotz eines vermittelnden Vorschlags des Architekten Karl Heinz Glodschei nicht erfolgreich gewesen. "Dieses Thema ist für mich nun beendet", merkte Eidt an. In diesem Zusammenhang habe er eine Äußerung im Faschingsumzug in Seßlach als sehr zutreffend gefunden. Dort habe es geheißen: "Ein Rathaus ohne Fachwerk ist wie ein Zebra ohne Streifen." Auf den Albertsplatz 4 angewandt, könne er sagen: "Eine Fassade ohne Gliederung ist wie ein Gesicht ohne Mund und Nase." Über Geschmack und Einfühlungsvermögen lasse sich streiten.

Dies gelte auch für das nächste Bau-Thema, mit dem sich die Gemeinschaft Stadtbild jetzt schon monatelang auseinandersetze: ein neben dem Bärenturm geplantes Hochhaus. Befürchtet wurde ein zerstörerischer Eingriff. Eidt sagte, er habe hierzu mehrere Versuche einer juristischen Bewertung des Baus nach dem Einfügungsgebot des § 34 BauGB verfasst und an die zuständigen Ämter geschickt. Zusammen mit den Altstadtfreunden sei eine Petition an den Landtag und eine Stellungnahme an den Landesdenkmalrat geschickt worden. Ob diese Bemühungen den Finanzsenat bei seiner Entscheidung gegen einen Verkauf des für den Hochhausbau benötigten Grundstückes beeinflusst haben? Am Dienstag hat das Gremium jedenfalls beschlossen, nicht zu verkaufen.

Der Lichtmasterplan, mit dem nach Bamberger Vorbild eine Illuminierung der Altstadt - etwa wie am Marktplatz - gestaltet werden soll, sei leider im Jahr 2018 kaum vorangekommen, sagte der Vorsitzende. Im Folgenden stellte Hans-Heinrich Eidt einige Highlights der Renovierungsunterstützungen vor: Creidlitzer Straße 91, Webergasse 2, Oberer Bürglaß 15 und Steintor 8. Am Samstag, 27. April, sei eine Fahrt nach Frankfurt geplant, um die Neugestaltung der Altstadt am Römer besichtigen und diskutieren zu können, informierte der Vorsitzende weiter.

Eingangs der Hauptversammlung stellte sich Katrin Weber, die neue Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Coburg, den Mitgliedern von Stadtbild Coburg vor. Sie wohne nun in Baunach und sie wolle sich den Blick von außen auf die Vestestadt bewahren, sagte die gebürtige Coburgerin. "Ich will der Stadt Coburg etwas Gutes tun", versprach Katrin Weber.

Bei der Versammlung wurde der gesamte Vorstand gewählt. Als Vorsitzender wurde Hans-Heinrich Eidt im Amt bestätigt. Vor der Wahl hatte er gemeint: "Wenn ich all diese Themen, die mich hier noch anregen und bewegen, wirklich bearbeiten will, müsste ich hier im Verein eine Wiederwahl ablehnen ... Ich hoffe auf jüngere Mitglieder, die nicht nur in den neu zu gründenden Beiräten mitarbeiten wollen, sondern sich auch bereitfinden, mich als Vorsitzenden zu ersetzen - 43 Jahre Stadtbildvorsitzender sind eine lange Zeit und vielleicht nun auch genug." Zum Zweiten Vorsitzenden wurde Sascha Knonsalla, zum Dritten Vorsitzenden und Schatzmeister Helmut Raab gewählt. Schriftführer ist Gernot Wolz und Beisitzer Roschi Schaarschmidt. Kassenprüfer sind Gabi Bätz und Otto Sommermann. des