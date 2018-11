An die Mitglieder der Kreiszuchtgenossenschaft Fürth/Erlangen-Höchstadt ergeht Einladung für die Jahreshauptversammlung/Tierzuchttag. Diese findet am Montag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zur Krone" in Hüttendorf statt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Referat über die Fütterung nach dem Trockenjahr 2018. red