Rinderzuchtverband trifft sich

Am Donnerstag, 5. Dezember, treffen sich die Kreiszuchtgenossenschaft Forchheim und der Milcherzeugerring Oberfranken zur Hauptversammlung. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Betrieb Dorn in Kasberg. Im Anschluss geht es weiter in der Gastwirtschaft Kroder in Schlaifhausen mit Vorträgen zu "Rinderzucht 2019 - Ergebnisse und Perspektiven" (Zuchtleiter Markus Schricker), "Aktuelles zu LKV und MER" (Georg Nützel, Fachzentrum Rinderzucht) und "Aktuelle Bullen" (Fachberater Martin Böhmer, RZV Oberfranken).