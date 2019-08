Der Rinderzuchtverband Oberfranken lädt zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 13. August, um 20 Uhr nach Bayreuth ein. Themen sind die "Lösungsansätze für die Grundfutterknappheit 2019 mit strohreichen Futterrationen" und die "Blauzungenkrankheit - BTV". Die Veranstaltung findet in der "Tierzuchtklause" in der Adolf-Wächter-Straße statt. red