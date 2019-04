Rikscha für Senioren

Mit der Spende über 4600 Euro der Dr. Robert-Pfleger-Stiftung ist es geschafft: Das Team des Seniorenzentrums Seehof-Blick, das die Diakonie Bamberg-Forchheim in Memmelsdorf betreibt, hat dank dieser und vieler weiterer Spender die Kosten für die Anschaffung eines ganz besonderen Fahrzeugs gedeckt. Seit Februar steht eine sogenannte Senioren-Rikscha am Diakonie-Seniorenzentrum. Zwei Bewohner finden darin Platz und können mit einem Fahrer wieder das Erlebnis Radfahren genießen, den Wind in den Haaren spüren, Orte aus ihrer Kindheit besuchen oder auch Neues in und um Memmelsdorf entdecken. "Außerdem bringen wir unsere Senioren wieder in Bewegung", freut sich Hausleiter Michael Wagner in der Mitteilung des Diakonischen Werks. Denn um in der Rikscha Platz nehmen zu können, bedeute auch, den Rollstuhl oder ganz allgemein das Pflegeheim zu verlassen und aktiv in das besondere Gefährt zu steigen. Ganz offiziell eingeweiht wird das spezielle Gefährt am Freitag, 26. April, um 10 Uhr. Gegen 10.45 Uhr ist ein kleines VIP-Radrennen geplant und um 11 Uhr seien alle Interessierten zu Rikscha-Fahrten eingeladen, verrät das Hausleiter-Team. red