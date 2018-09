Riesiges Angebot

Der evangelische Kindergarten veranstaltet zur Wonseeser Kerwa einen riesigen Secondhandverkauf für Kinder und Erwachsene. Am Sonntag, 16. September, kann zwischen 13 und 15 Uhr im Kindergarten in der Taubmannstraße 7 eingekauft werden. Im Angebot sind Herbst- und Winterbekleidung, Spielzeug, Bücher, Sport- und Sicherheitsutensilien, Umstandskleidung, Kinderwagen sowie Fahrräder und Kinderfahrzeuge aller Art. Wer entsprechende und gut erhaltene Ware nicht mehr benötigt, hat die Möglichkeit, diese am Samstag, 15. September, von 9 bis 11 Uhr im Kindergarten abzugeben. Nummernvergabe und weitere Informationen unter der Telefonnummer 09274/767 (von 7 bis 8 Uhr und von 13 bis 14 Uhr). 20 Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Kindergarten zugute.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und leckeren Kuchen wieder bestens gesorgt. red