Riesenlego, Stelzen und jede Menge Material zum Basteln

Der Kissinger Kinderbus des Landkreises, kurz Kikibu, kommt demnächst nach Riedenberg und nach Bad Brückenau. Er steht am Donnerstag, 27.Februar, von 14 bis 16.30 Uhr, an der Turnhalle im Kinderdorf St. Anton in Riedenberg und am ? Montag, 2. März, von 14 bis 16.30 Uhr an der Grundschule in Bad Brückenau. Zum Inventar des Spielbusses gehören zum Beispiel Riesenlego-Bausteine, Flusssteine, eine Mini-Slackline, Vier-Gewinnt, Stelzen, Fahrgeräten, Ballspiele und vieles mehr.

Egal, ob die Kinder kreativ sein und basteln oder sich austoben wollen, für jeden ist etwas dabei.

Der Veranstaltungsort kann je nach Wetterlage variieren. Meistens finden die Spielbuseinsätze in oder wenigstens in der Nähe einer Halle statt, sodass man für den Fall, dass es stark regnet, ausweichen kann.

Wer zum Spielbus kommen möchte, sollte ein paar Dinge dabei haben: Getränke, vielleicht eine kleine Brotzeit, und vor allem dem Wetter angepasste, ältere Kleidung, die beim Spielen schmutzig werden darf. Wenn es das Wetter zulässt, spielen die Kids auch im Freien. An kalten Tagen ist an eine Jacke, feste Schuhe und eine Matschhose zu denken. Auch sollten die Kinder rutschfeste Hallenschuhe dabei haben und - falls vorhanden - einen Fahrradhelm.

Der Kikibu richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre. Die Kinder dürfen jederzeit dazukommen oder gehen. Der Besuch ist an die Erlaubnis der Eltern gebunden, die allerdings die Aufsichtspflicht haben. Es entstehen keine Kosten, und anmelden muss man sich auch nicht. Weitere Infos auf www.projugendkg.de/kikibu. red