Riedbacher Brücken sollen saniert werden

Eine Sitzung des Gemeinderates Riedbach findet am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Humprechtshausen statt.

Auf der Tagesordnung stehen Sanierungspläne für die Brücken in den drei Orten Humprechtshausen, Kleinsteinach und Mechenried, private Baupläne sowie Unterhaltungs- und Ausbesserungsmaßnahmen an Wegen und Gräben in der Gemarkung Kreuzthal. Ferner geht es um einen Zuschussantrag der Jagdgenossenschaft Kreuzthal, den Antrag der Feuerwehr Kleinsteinach auf Beschaffung einer neuen Tragkraftspritze und auf Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug und die Anschaffung verschiedener Kühlgeräte für den Dorfladen von Riedbach (Zuschussantrag). Der Gemeinderat erörtert den Glasfaseranschluss für das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft in Hofheim (konkret geht es bei dieser Beratung um die Abtretung von Fördermitteln sowie die Informationssicherheit, den Datenschutz und die Aufgabenübertragung auf die Verwaltungsgemeinschaft in Hofheim). red