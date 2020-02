Richtungsrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 30. Februar 2020 ist RECHTENBACH.

Rechtenbach ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Main-Spessart. Sie liegt in der Region Würzburg im Spessart. Ihren Namen hat die Gemeinde vom gleichnamigen Rechtenbach, der dem Main im Lohr am Main zufließt.



Highlights in Rechtenbach:

- Erholungsregion Spessart: Die Spessartregion, in der Rechtenbach liegt, eignet sich hervorragend für Mountainbike Touren, Wanderungen, und Fahrradtouren.

- Die Rechtenbacher Kötze: Der Faschingsverein Rechtenbacher Kötze ist ein aktiver Faschingsverein aus Rechtenbach. Kötze ist ein oberdeutsches Wort für einen Rückenkorb zum Materialtransport. Der Verein hat einen Elferrat, ein Prinzenpaar, eine Grade, sowie verschiedene Tanzgruppen. Der nächste Auftritt ist am 8.02.2020 zur Ersten Prunksitzung.

Gewinner

16 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Rechtenbach richtig. Der ein oder andere war sich jedoch nicht sicher, ob es sich dieses mal vielleicht nicht um doch um Breitbach, Weisbach oder dem allzeit beliebten Frohnlach handelt.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Jessica Heß" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die dieses Mal leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)